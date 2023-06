Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (video) - Publicat vineri, 02 iunie 2023, 20:49 / Actualizat vineri, 02 iunie 2023 22:45David Popovici a inceput Cupa Romaniei, concurs desfasurat in bazinul de la Otopeni, cu o victorie in proba de 100 m flutureDavid Popovici s-a intors in concursuri, lasand in spate o luna incarcata de pregatirea si sustinerea Bacalaureatului. Acum urmeaza zile incarcate de antrenamente care sa-l pregateasca pentru Campionatele Mondiale de la Fukuoka, 23-30 iulie. ... citeste toata stirea