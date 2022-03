VIDEO Pas major in implementarea sistemului VAR in Liga 1 * A inceput pregatirea practica a arbitrilor

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 martie 2022, 18:21 / Actualizat miercuri, 09 martie 2022 18:35Un pas major in implementarea sistemului VAR in fotbalul romanesc a fost bifat: a inceput pregatirea practica, cu analiza VAR in timp real!Din banci, unde au studiat partea teoretica a sistemului de video-arbitraj, arbitrii au trecut pe teren.Astazi a inceput pregatirea practica a arbitrilor, care au testat sistemul VAR in timp real in cadrul unor meciuri disputate la Centrul National de ... citeste toata stirea