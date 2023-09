Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 01 septembrie 2023, 08:03 / Actualizat vineri, 01 septembrie 2023 08:44Patricia Esig a fost eliminata in aceasta dimineata in turul secund al turneului de Mare Slem de la US Open. Jucatoarea din Romania a cedat in minimum de seturi in fata favoritei trei de la New York, Jessica Pegula, locul 3 WTA, scor 3-6, 1-6, insa are motive sa fie optimista dupa parcursul de la New York.Intrata pe tabloul principal gratie clasamentului protejat, Patricia Esig ... citeste toata stirea