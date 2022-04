VIDEO | Patrick Petre a iesit la rampa in prima etapa a play-off-ului din Liga 3! Mijlocasul, cursa de la mijlocul terenului si lob de la 25 de metri

Patrick Petre (24 de ani) a reusit un gol de generic pentru Minaur Baia Mare, in prima etapa a play-off-ului Seriei 10 din Liga 3. Mijlocasul, fost la Dinamo, a marcat cu o executie superba in partida de acasa, cu Lotus Baile Felix. Minaur Baia Mare a invins cu 4-0, iar Petre a inscris golul cu numarul trei.Patrick Petre, gol superb in Minaur Baia Mare - Lotus Baile FelixReusita lui Patrick Petre a venit in partea a doua, in minutul 66. A primit o pasa la mijlocul terenului si a sprintat spre ... citeste toata stirea