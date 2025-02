VIDEO Patronul FCSB a stabilit cu ce echipe se lupta la titlu: "Le vedeam doar pe CFR si Craiova, dar a mai intrat cineva in carti"

Articol de Valentin David (video), Laura Soica - Publicat luni, 10 februarie 2025, 11:55 / Actualizat luni, 10 februarie 2025 13:23Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat ca se lupta la titlu cu CFR Cluj si Universitatea Craiova, insa acum si-a schimbat parerea si crede ca si Rapid are sanse.Dupa ce a invins-o pe Sepsi cu 3-0, FCSB a urcat pe primul loc in campionatul Romaniei. Urmatoare zi, luni, Becali a sustinut o conferinta de presa in care a spus care considera ca sunt rivalele ... citește toată știrea