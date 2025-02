VIDEO Peripetiile traite de strainul care se bate la titlu: "Am lucrat ca barman. Agentul mi-a zis ca ma duce in Polonia si m-am trezit in Liga a 4-a din Slovacia"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 28 februarie 2025, 18:38 / Actualizat vineri, 28 februarie 2025 18:38Takuto Oshima (26 de ani), mijlocasul de la Universitatea Craiova, a povestit peripetiile prin care a trecut in momentul in care s-a transferat din Japonia, tara sa natala, in Europa.Takuto Oshima a spus ca a trecut printr-un moment foarte complicat in momentul pandemiei de COVID-19. A fost nevoit sa lucreze ca barman in doua localuri in acelasi timp.Acesta a povestit cu ... citește toată știrea