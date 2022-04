VIDEO Petrescu s-a convins dupa doua meciuri de jucatorul transferat in iarna: "Nu mi-a demonstrat ca e foarte bun"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat sambata, 16 aprilie 2022, 18:38 / Actualizat sambata, 16 aprilie 2022 18:38Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, nu se mai bazeaza pentru finalul play-off-ului pe Roger (26 de ani, extrema stanga) si Catalin Itu (22, mijlocas central), informatie dezvaluita in exclusivitate de GSP.ro. "Bursucul" a motivat decizia in cazul brazilianului venit de la UTA.CFR a achitat 150.000 de euro pentru Roger in aceasta iarna, iar UTA a pastrat si ... citeste toata stirea