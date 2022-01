VIDEO | Petrolul a remizat si in al doilea amical, cu Unirea Slobozia. Sebastian Moroz, plecat de la Astra, surpriza lui Nae Constantin in acest test in care n-a putut conta pe o multime de jucatori

Petrolul si Unirea Slobozia au incheiat la egalitate, scor 0-0, amicalul desfasurat astazi, 28 ianuarie, la Blejoi, langa Ploiesti.Liderul Ligii 2 nu a reusit sa castige nici al doilea meci de pregatire din aceasta iarna, iar duminica va pleca in cantonamentul din Turcia.De partea cealalta, ialomitenii, aflati in aceasta perioada in cantonament la baza sportiva de la Izvorani (Ilfov), n-au mai reusit sa inscrie, asa cum au facut-o in precedentele doua jocuri de verificare disputate, cand au ... citeste toata stirea