Articol de Vlad Nedelea, Catalin Stroia - Publicat joi, 06 iulie 2023, 19:25 / Actualizat joi, 06 iulie 2023 20:25Petrolul Ploiesti a revenit dupa 3 saptamani in tara, in urma unui stagiu de pregatire efectuat de Florin Parvu la Rogla, in Slovenia. In prima etapa "lupii galbeni" vor avea o misiune dificila in fata celor de la Universitatea Cluj, duminica, 16 iulie, de la ora 18:30.La sosire au lipsit Sergiu Hanca si Valentin Esicu, cei care au ajuns putin mai tarziu, in avion cu cei de la ... citeste toata stirea