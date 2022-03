VIDEO | Petrolul, victorie fara probleme in amicalul cu Zimbru Chisinau! Liderul Ligii 2 a castigat la scor, iar Marius Coman a oferit faza meciului

Petrolul n-a avut emotii in amicalul disputat in compania moldovenilor de la Zimbru Chisinau (locul 7, penultimul, in prima liga din Republica Moldova). In testul jucat la Strejnic, langa Ploiesti, elevii lui Nicolae Constantin s-au impus cu 3-0, doua dintre reusite venind in prima parte.Petrolul, victorie usoara in amicalul cu Zimbru ChisinauPetrolul a inceput sus meciul, cu atacuri pozitionale. A avut posesia, incercand sa surprinda atat in benzi, cat si prin interiorul apararii ... citeste toata stirea