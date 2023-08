Articol de Catalin Stroia, Andrei Furniga (video) - Publicat duminica, 27 august 2023, 16:19 / Actualizat duminica, 27 august 2023 17:06Fara Dani Iglesias si Gorka Larrucea in teren, Dinamo a remizat cu Petrolul Ploiesti, 1-1. Acestia vor fi indisponibili pentru Dinamo si in partidele cu Metaloglobus si Rapid, programate in urmatoarea saptamana.La finalul confruntarii cu "lupii galbeni", Ovidiu Burca a vorbit de accidentarile celor doi mijlocasi si a explicat ca acestia nu vor putea sa-i ... citeste toata stirea