Articol de Sergiu Alexandru, Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat miercuri, 01 noiembrie 2023, 11:00 / Actualizat miercuri, 01 noiembrie 2023 12:11Nemultumit de arbitraje, Gigi Becali dezvaluie ce plan are pentru play-off.Patronul FCSB spune ca vrea arbitri straini in meciurile din play-off si ca va propune echipelor rivale sa trimita o cerere catre Federatie.FCSBGigi Becali ataca Federatia: "Mergem in instanta si la Agentia Nationala pentru Sport! Nu suntem sanatosi"VIDEO ... citeste toata stirea