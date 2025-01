VIDEO Planul rapidistului Marian Aioani pentru 2025: "E simplu!"

Articol de Adrian Duta, Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat duminica, 05 ianuarie 2025, 17:23 / Actualizat duminica, 05 ianuarie 2025 18:25Marian Aioani, portarul Rapidului, a fost prezent la reunirea echipei si a vorbit despre ce urmeaza. Giulestenii vor pleca in cantonament in Dubai, acolo unde se vor pregati pentru a doua parte a sezonului.Aioani a vorbit despre obiectivul Rapidului, acela de a se califica in play-off. In plus, giulestenii si-au propus castigarea Cupei ... citește toată știrea