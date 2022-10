VIDEO "Poate ne intalnim la o tura!" * David Popovici promoveaza mersul pe bicicleta, dupa aparitia stirilor cu bolidul de lux

Articol de GSP - Publicat marti, 11 octombrie 2022, 17:46 / Actualizat marti, 11 octombrie 2022 18:03David Popovici (18 ani) promoveaza mersul pe bicicleta, in cea mai recenta postare de pe contul de Facebook: "Cine stie, poate ne intalnim la o tura". Detinatorul recordului mondial in proba de 100 de metri liber a dezmintit informatia aparuta astazi, conform carora si-ar fi luat carnetul si un bolid de lux.David Popovici ramane adeptul mijloacelor alternative de deplasare in interiorul ... citeste toata stirea