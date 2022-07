VIDEO | Poli Iasi, remiza in primul amical din Bulgaria, cu FK Makedonija GjP, echipa care va juca in Conference League. Claudiu Niculescu: "Un rezultat bunicel"

Politehnica Iasi a disputat, duminica seara, primul meci amical in cantonamentul din Bulgaria, in compania formatiei macedonene FK Makedonija Gjorce Petrov, locul 4 in sezonul trecut de prima liga, care va juca in preliminariile Conference League cu CSKA Sofia.Scorul a fost egal, 1-1 (1-0), golurile fiind marcate de Anton Karachanakov, in minutul 44, dintr-o lovitura libera, pentru Poli Iasi, respectiv Agan Abazi, in minutul 71, pentru macedoneni.Antrenorul Claudiu Niculescu a folosit ... citeste toata stirea