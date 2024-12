VIDEO Politele lui Sumudica * Antrenorul nu s-a abtinut si a lansat un atac in conferinta + Bulversat de o stire: "Am citit cu stupoare"

Articol de Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat luni, 23 decembrie 2024, 07:35 / Actualizat luni, 23 decembrie 2024 09:16Marius Sumudica si-a continuat in conferinta de presa analiza derbyu-ului cu Dinamo, incheiat fara gol marcat, 0-0. Tehnicianul observa un progres comparativ cu momentul in care a preluat echipa, insa nu ezita sa trimita alte "sageti" in directia predecesorului Neil Lennon: "La iarna trebuie sa facem ce nu s-a facut in vara", a fost "indirecta" la care a apelat ... citește toată știrea