VIDEO "Potoliti-va cu eliminarile!" * Fotbalistii lui Stoican, certati de un fost mare dinamovist

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 07 martie 2022, 19:06 / Actualizat luni, 07 martie 2022 19:18Marius Niculae (40 de ani) a avertizat asupra unui detaliu ce trage mult in jos Dinamo, cartonasele rosii. Opt eliminari, umilinte, doar un punct scos, eroic, in meciurile in inferioritate.Marius Niculae a participat la CFR Cluj - Dinamo (4-1), fostul atacant fiind acum membru in Comisia Tehnica a FRF, pe langa proiectul pe care il are la CS Dinamo. Fost capitan si campion cu "cainii", ... citeste toata stirea