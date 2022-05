VIDEO Povestea accidentului fostului jucator de la Farul: "Au *tabarat* pe mine. Credeau ca sunt Adrian Mutu"

Articol de GSP - Publicat luni, 02 mai 2022, 14:03 / Actualizat luni, 02 mai 2022 14:15Adrian Senin (42 de ani), fost jucator la echipe precum Farul, FC Brasov si Unirea Urziceni, in prezent antrenor secund la Poli Iasi, a rememorat accidentul de masina pe care l-a avut in 2005.In august 2005, in perioada in care evolua la Farul Constanta, Adrian Senin a fost implicat intr-un accident rutier petrecut in orasul dobrogean. Aflat la volanul unui autoturism BMW, Senin s-a ciocnit cu o alta ... citeste toata stirea