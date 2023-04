Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat marti, 25 aprilie 2023, 19:07 / Actualizat marti, 25 aprilie 2023 19:07Dani Coman (44 de ani), presedintele clubului Hermannstadt, propune delegarea unor arbitri straini la meciurile din SuperLiga, atat timp cat arbitrii romani merg sa conduca partide din afara Romaniei.Dani Coman s-a pronuntat astazi pe subiectul arbitrajelor tot mai contestate din SuperLiga. Desi sustine ca are incredere in arbitrii romani si in competenta acestora, ... citeste toata stirea