VIDEO Prima galerie care se implica in criza refugiatilor din Ucraina * Campanie umanitara a ultrasilor de la FCSB: "O facem din suflet"

Articol de Vlad Nedelea, Cristi Rosu (video) - Publicat duminica, 27 februarie 2022, 16:17 / Actualizat duminica, 27 februarie 2022 16:20Peluza Nord, factiunea ultrasilor de la FCSB, se implica in ajutorarea refugiatilor ucraineni care au fugit in Romania de teama razboiului.Suporterii ros-albastrilor au amenajat un punct de suport in apropierea Arenei Nationale, invitand oamenii sa doneze alimente sau alte ajutoare pentru refugiatii ucraineni. In sprijinul acestora urmeaza sa sara si ... citeste toata stirea