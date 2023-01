Video Proaspat plecat de la FCSB, fostul fotbalist al vicecampioanei spune : "Sper sa am o concurenta onesta, acolo alte chestiuni se iau in calcul"

Articol de Catalin Stroia, Valentin David (video) - Publicat marti, 03 ianuarie 2023, 10:21 / Actualizat marti, 03 ianuarie 2023 10:21FC Voluntari a efectuat vizita medicala pentru noul an. Andrei Dumiter (23 de ani), proaspat transferat de la FCSB, a fost printre primii jucatori care si-a facut aparitia si a vorbit despre principalul motiv pentru care s-a a ales sa plece de la formatia pregatita de Mihai Pintilii.Cu doar 3 prezente in toate competitiile pentru FCSB in acest sezon, Andrei ... citeste toata stirea