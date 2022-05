VIDEO Pustiul de la FCSB, mesaj categoric inainte de finalul sezonului: "Nu suntem copii! Simtim ca e anul nostru"

Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 09 mai 2022, 08:50 / Actualizat luni, 09 mai 2022 09:38Portarul celor de la FCSB, Stefan Tarnovanu (22 de ani), a vorbit despre lupta la titlu si despre victoria obtinuta de Universitatea Craiova, 1-0.Goalkeeper-ul care a devenit titular in acest final de sezon a vorbit despre avantajul pe care crede ca FCSB il are in lupta cu CFR Cluj pentru titlu.Universitatea Craiova - FCSB 0-1Se incinge lupta la titlu dupa Craiova - FCSB ... citeste toata stirea