VIDEO Qinwen Zheng, a treia semifinalista decisa la WTA Finals * A spulberat-o pe Jasmine Paolini!

Chinezoaica Qinwen Zheng (22 de ani, locul 7 WTA) si-a jucat perfect sansa in fata lui Jasmine Paolini (28 de ani, numarul 4 mondial), castigand cu 6-1, 6-1 in 67 de minute si obtinand calificarea in semifinale din Grupa Mov a WTA Finals de la Ryadh.Se infierbanta lucrurile la WTA Finals, cu doua locuri pentru semifinale inca la bataie. Aryna Sabalenka, liderul mondial, si ...