VIDEO Qinwen Zheng, prima victorie la WTA Finals * Batalie apriga impotriva Elenei Rybakina in Grupa Mov

Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 04 noiembrie 2024, 17:47 / Actualizat luni, 04 noiembrie 2024 17:47Jucatoarea chineza Qinwen Zheng (22 de ani, numarul 7 WTA), debutanta la WTA Finals, a izbutit sa bifeze prima ei victorie, 7-6 (4), 3-6, 6-1 in doua ore si 27 de minute cu Elena Rybakina (25 de ani, locul 5 mondial), in Grupa Mov.Qinwen Zheng si Elena Rybakina au disputant, in deschiderea zilei cu numarul 3 de la WTA Finals de la Ryadh (Arabia Saudita), meciul invinselor din Grupa ... citește toată știrea