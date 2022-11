VIDEO Radoi, declaratie ridicola: si-a "facut" un jucator mai rapid decat Usain Bolt! Marcel Puscas l-a facut praf: "Stiu ca la BAC se da si matematica. Cu asemenea cunostinte e normal sa nu-l iei"

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 noiembrie 2022, 15:05 / Actualizat sambata, 05 noiembrie 2022 15:21Mirel Radoi, antrenorul CS Universitatii Craiova, a facut o declaratie aiuritoare despre Bogdan Vatajelu (29 de ani), fundasul stanga al oltenilor.Concret, Radoi a sustinut ca Vatajelu a alergat in meciul cu Sepsi (1-0) 55 de metri in numai 4 secunde. Extrapoland, asta inseamna ca Vatajelu ar putea termina 100 de metri in mai putin de 9,58 secunde, recordul mondial detinut de celebrul ... citeste toata stirea