VIDEO | Radu Dragusin, integralist in umilinta cu Inter! Elevii lui Inzaghi au invins-o cu 5-0 pe Salernitana

Inter a invins-o cu 5-0 pe Salernitana, in a 28-a etapa a Serie A.Radu Dragusin, integralist in umilinta cu Inter Radu Dragusin a fost integralist pe Giuseppe Meazza, dar echipa sa a fost umilita de campioana Inter. Lautaro Martinez i-a terorizat pe fundasul roman si pe colegii sai din aparare.Atacantul argentinian a reusit tripla in poarta lui Sepe. De opt etape nu mai reusise Lautaro sa marcheze in Serie A. Cu aceste trei goluri, a ajuns la cota 14 in acest sezon.In ultima jumatate de ora ... citeste toata stirea