VIDEO Rafa Nadal, victorie fara emotii in primul meci pe zgura dupa 681 de zile!

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 16 aprilie 2024, 20:47 / Actualizat marti, 16 aprilie 2024 21:51Rafael Nadal (37 de ani) a disputat astazi primul meci oficial dupa mai bine de 4 luni. Ibericul a trecut in primul tur la Barcelona de Flavio Cobolli (21 de ani, locul 62 ATP), scor 6-2, 6-3.Dupa mai bine de 4 luni in care problemele medicale l-au tinut departe de competitiile oficiale, Rafael Nadal a revenit in circuit. Multiplul castigator de Grand Slam a jucat in aceasta seara pe ... citește toată știrea