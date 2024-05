VIDEO Rafael Nadal, 70 de victorii la Roma! Meci cu emotii in primul tur si un set decisiv de nivel remarcabil

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 09 mai 2024, 19:02 / Actualizat joi, 09 mai 2024 19:12Fostul lider ATP Rafael Nadal, 37 de ani, a revenit dupa 728 de zile pe Campo Centrale din Roma, in turneul pe care l-a castigat de 10 ori, si s-a impus in fata belgianului Zizou Bergs, 24 de ani, a(Trade Mark)108 ATP, cu 4-6, 6-3, 6-4 in 2 ore si 36 de minute de joc.Turul de adio al lui Rafael Nadal continua la Roma, inca o oprire cu mare incarcatura sentimentala pentru campionul iberic. In ... citește toată știrea