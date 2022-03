VIDEO Rafael Nadal ramane invincibil in anul 2022! A rezistat in fata "tunarului" Opelka si e in sferturi la Indian Wells

Articol de GSP - Publicat joi, 17 martie 2022, 01:17 / Actualizat joi, 17 martie 2022 02:30Rafael Nadal (4 ATP) l-a invins pe americanul Reilly Opelka (17 ATP), scor 7-6(3), 7-5, si s-a calificat in sferturile de finala de la Indian Wells.In turul urmator, Rafael Nadal il va infrunta pe Nick Kyrgios (132 ATP). Australianul a profitat de retragerea lui Jannick Sinner (10 ATP).Rafa a avut o misiune extrem de complicata in fata "tunarului" Opelka, posesorul unui serviciu extraordinar. In ... citeste toata stirea