VIDEO Rafael Nadal s-a retras din tenis! Momente emotionante la Malaga, dupa ultimul meci al ibericului: "Parasesc lumea tenisului cu liniste"

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 20 noiembrie 2024, 02:39 / Actualizat miercuri, 20 noiembrie 2024 03:04Rafael Nadal (38 de ani) s-a retras din tenis dupa un ultim turneu disputat in tara natala, alaturi de echipa de Cupa Davis a Spaniei. Ibericul a avut parte de o ceremonie de retragere la finalul meciului pierdut in fata Olandei (1-2).Echipa de Cupa Davis a Spaniei a fost invinsa marti noaptea de Olanda, in sferturile de finala ale competitiei: 2-1. Rafael Nadal, una dintre