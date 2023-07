Articol de Catalin Stroia - Publicat sambata, 08 iulie 2023, 14:52 / Actualizat sambata, 08 iulie 2023 14:56Rapid s-a intors in tara in urma cantonamentului efectuat in Slovacia, in perioada 26 iunie- 8 iulie.Formatia care ar urma sa fie pregatita in noul sezon de Cristiano Bergodi va da piept in prima etapa cu Sepsi Sfantu Gheorghe, vineri 14, iulie de la ora 21:30.RAPIDRapid pune la punct detaliile pentru a instala noul antrenor. Revine in Grant la 8 ani distanta de la precedentul ... citeste toata stirea