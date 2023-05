Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video), Vlad Rosu - Publicat duminica, 28 mai 2023, 19:59 / Actualizat duminica, 28 mai 2023 21:41La revenirea in tara dupa sezonul incheiat cu PAOK, tehnicianul Razvan Lucescu (54 de ani) a tinut sa ii felicite pe cei de la Farul Constanta, si in special pe Gheorghe Hagi (58 de ani) pentru cucerirea titlului in Superliga.Antrenorul grecilor de la PAOK Salonic a spus ca trupa de la marul Marii merita sa fie incoronata campioana Romaniei, avand in ... citeste toata stirea