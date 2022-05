VIDEO Razvan Zavaleanu, dupa ce Dinamo a retrogradat: "Nu mai avem bani, cautam finantator"

Articol de GSP - Publicat luni, 30 mai 2022, 00:22 / Actualizat luni, 30 mai 2022 00:37Dinamo a retrogradat in liga secunda pentru prima data de la infiintare, pierzand barajul cu Universitatea Cluj (1-1 astazi, 0-2 in tur). Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar al "cainilor" a vorbit despre viitorul clubului.Clubul infiintat in urma cu 74 de ani si primul din Romania care a jucat o semifinala in Cupa Campionilor Europeni, in 1984, a cazut in "B" si risca acum falimentul! Va fi aproape ... citeste toata stirea