VIDEO Rebelii Kyrgios si Kokkinakis, campioni la Australian Open * Momentul care a stricat finala: "Dati-i afara din arena!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 29 ianuarie 2022, 16:00 / Actualizat sambata, 29 ianuarie 2022 16:07Australienii Nick Kyrgios (26 de ani) si Thanasi Kokkinakis (25 de ani) au cucerit trofeul in proba de dublu masculin de la Australian Open 2022. Au trecut in ultimul act de compatriotii Matthew Ebden (34 de ani) si Max Purcell (23 de ani), scor 7-5, 6-4.Kyrgios si Kokkinakis formeaza o pereche improbabila. Cei doi rebeli, greu de stavilit in meciurile de simplu, s-au completat si s-au ... citeste toata stirea