Articol de Ovidiu Minea - Publicat joi, 30 noiembrie 2023, 16:13 / Actualizat joi, 30 noiembrie 2023 16:13Politehnica Iasi si Farul Constanta se infrunta vineri, de la ora 20:00, in Copou, in etapa #18 din Superliga. Antrenorul gazdelor, Leo Grozavu (56 de ani), l-a complimentat pe tehnicianul dobrogean, Gica Hagi (58), in conferinta de presa.Politehnica Iasi si Farul are loc vineri, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 si Digi Sport ... citeste toata stirea