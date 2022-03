VIDEO Reghecampf, dialog cu un jurnalist la conferinta de presa: "Bagati batul prin gard!" + Cum comenteaza eroarea lui Ivan din meciul cu Israel

Articol de GSP - Publicat joi, 31 martie 2022, 18:08 / Actualizat joi, 31 martie 2022 19:28Laurentiu Reghecampf (46 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a prefatat in cadrul unei conferinte de presa partida pe care echipa sa o va juca la finalul saptamanii in fata celor de la FCSB.FCSB - CSU Craiova se joaca duminica, 3 aprilie incepand cu ora 19:00. Partida va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro si la TV pe DigiSport 1, Orange Sport si Look Sport.Tehnicianul ... citeste toata stirea