VIDEO Regretul marcatorului Rapidului dupa egalul cu Botosani: "Ne gandeam ca e greu sa pierdem puncte acasa"

Articol de Andrei Petrescu - Publicat duminica, 09 octombrie 2022, 07:16 / Actualizat duminica, 09 octombrie 2022 07:26Rapid a remizat cu FC Botosani, scor 1-1, intr-un meci din etapa #13 din Superliga. Junior Morais, marcatorul echipei lui Mutu, si-a exprimat regretul pentru primul pas gresit pe Giulesti.Rapid avea victorii pe linie in acest sezon in Giulesti, dar nu a reusit sa continue seria si cu Botosani, in ciuda ocaziilor mari ratate de-a lungul partidei.Rapid - Botosani 1-1Adrian ... citeste toata stirea