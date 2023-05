In seara Zilei Eroilor, 25 mai 2023, Asociatia Suporterilor Timisoreni Druckeria a organizat un protest pentru a atrage din nou atentia asupra starii penibile a infrastructurii sportive din oras.Au fost mai multi oameni ca la precedentele actiuni organizate in acest sens, circa 1.000, conform Inspectoratului Judetean de Jandarmi.La protest au participat si juniori de la alte cluburi, in afara celor de la PoliDruckeria a invitat inca de la ora 17 in Piata Unirii, un echivalent al Centrului ... citeste toata stirea