video Revelatia lui Dan Petrescu, dupa Real - City: "Avem o mare problema in Romania, din cauza asta ai nostri nu ajung nicaieri!"

Articol de GSP - Publicat joi, 05 mai 2022, 17:39 / Actualizat joi, 05 mai 2022 17:55Dan Petrescu, 54 de ani, antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre mentalitatea jucatorilor romani, in contextul meciului de aseara dintre Real Madrid si Manchester City, 3-1 in semifinalele Champions League, mansa retur, 6-5 la general."Meciul de aseara spune tot despre fotbal, nu mai punea nimeni 1 euro pe calificarea lui Real Madrid in minutul 88, nici eu nu mai credeam ca poate Real castiga. ... citeste toata stirea