VIDEO Revolta olteneasca dupa lotul anuntat de Edi Iordanescu * "Ma asteptam sa fie convocat si Ivan" + "I-a fost frica de Mitrita"

Articol de Cezar Titor - Publicat vineri, 24 mai 2024, 15:45 / Actualizat vineri, 24 mai 2024 15:52Selectionerul Edward Iordanescu a anuntat lotul preliminar al Romaniei pentru EURO 2024. Costel Galca, antrenorul Universitatii Craiova, are alta viziune privind alcatuirea lotului, fiind convins ca doi jucatori de sub comanda sa ar fi meritat sa fie in avionul catre Germania: Andrei Ivan si Alexandru Mitrita.Singurul reprezentant al echipei din Banie in angrenajul echipei nationale este ... citește toată știrea