VIDEO Rezumatele zilei din Serie A. Valentin Mihaila putea marca pentru Atalanta pe finalul partidei cu Genoa! Inter a castigat un singur punct pe terenul lui Torino

Rezumatele zilei din Serie A.Inter Milano - Torino 1-1 Inter a pierdut un tempo in lupta pentru scudetto dupa ce a castigat un singur punct pe terenul lui Torino. Gazdele au condus inca din start. Fundasul Bremer a inscris pentru toro. In finalul primei parti, Belotti a fost faultat in careu de Ranocchia, dar arbitrul Guida, sfatuit din cabina VAR, a lasat jocul sa continue.Inter a reusit sa egaleze tarziu, in prelungiri: Correa a punctat pentru campioana en titre, care este la patru puncte ... citeste toata stirea