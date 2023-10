Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 29 octombrie 2023, 10:19 / Actualizat duminica, 29 octombrie 2023 10:19Roger Federer, multiplul campion de Grand Slam din tenis, a mers in vestiarul nationalei de rugby a Africii de Sud, dupa finala Cupei Mondiale, pe care sud-africanii au castigat in fata All Blacks, pe Stade de France.Federer are o legatura profunda cu Africa de Sud, deoarece mama sa, Lynette Federer, s-a nascut si a crescut acolo. De asemenea, el are dubla cetatenie, ... citeste toata stirea