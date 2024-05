VIDEO Roger Federer si ultimele 12 zile dinaintea retragerii * Detalii inedite in documentarul care va avea premiera in luna iunie

Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 15 mai 2024, 21:17 / Actualizat miercuri, 15 mai 2024 21:17Roger Federer, 42 de ani, s-a retras din tenis in septembrie 2022, la Laver Cup, iar ultimele 12 zile dinaintea despartirii oficiale au fost documentate in amanunt de Asif Kapadia, regizor castigator al premiului Oscar in 2016.Trebuia sa fie un film doar pentru ochii familiei si apropiatilor, nicidecum destinat privirii publice. Pana la urma insa, s-a transformat intr-un documentar ... citește toată știrea