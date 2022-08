VIDEO | Rogerio Ceni de Romania a lovit din nou! Portarul echipei SR Brasov a inscris superb si a contribuit la victoria spectaculoasa si la calificarea in Turul 2 al Cupei Romaniei

SR Brasov s-a calificat, miercuri, in Turul 2 al Cupei Romaniei, dupa o victorie zdrobitoare pe teren propriu, pe stadionul Tineretului, 4-0 in fata celor de la Olimpic Cetate Rasnov.Succesul este unul cu atat mai surprinzator cu cat ne aducem aminte cum au incheiat cele doua echipe sezonul trecut de Liga 3. SR s-a salvat de la retrogradare in ultima etapa, terminand play-out-ul Seriei a 5-a pe locul 4 din 6. Rasnovul, in schimb, a fost una dintre surprizele seriei, situandu-se pe locul 3 in ... citeste toata stirea