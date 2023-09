Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 19:16 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 19:23Romania a invins Franta, campioana olimpica en titre, cu 3-1 (25-23, 16-25, 25-18, 25-21) si va juca in optimi de finala la Campionatul European.Romania a fost curajoasa, relaxata si a aratat un volei de nivel inalt in ultimul meci din Grupa D, care s-a disputat la Tel Aviv, iar asta a insemnat o victorie istorica in fata Frantei, campioana olimpica.Romania, victorie istorica la ... citeste toata stirea