VIDEO | Romulus Buia s-a intors pe terenul de fotbal la 52 de ani! "Figo din Banat" a redebutat intr-o competitie oficiala si a marcat

Romulus Buia, cunoscut in fotbalul romanesc si ca "Figo din Banat", s-a intors pe teren la 52 de ani! Antrenor in Liga 4 Maramures, la Academica Recea, Buia a redebutat in partida din weekendul trecut, cu Bradul Grosii Esiblesului, castigata de echipa sa fara probleme, scor 9-0.Academica Recea este pe primul loc in Seria Sud a Ligii 4 Maramures, cu 24 de puncte in urma a noua meciuri. E la doua puncte peste locul 2, ACS Gloria Tautii Magheraus, si la cinci puncte peste locul 3, ASCF Lapus R. ... citeste toata stirea