Articol de Adrian Jitea, Bogdan Cioara (Arad) - Publicat duminica, 04 iunie 2023 23:11 / Actualizat duminica, 04 iunie 2023 23:15UTA a castigat la scor mansa decisiva a barajului pentru Liga 1, 5-1 contra Gloriei Buzau (0-0 in tur). Aradenii vor evolua si in sezonul viitor pe prima scena.In primul baraj pentru mentinere/retrogradare, Dinamo a trecut de FC Arges, 8-5 la general.Fanii aradenilor sunt in conflict cu cei din conducere, dar asta nu i-a impiedicat sa ocupe fiecare loc al arenei ... citeste toata stirea