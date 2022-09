VIDEO S-a chinuit doi ani in strainatate, acum explica de ce: "Intensitatea ii incurca pe jucatorii romani. E greu la inceput"

Articol de GSP - Publicat marti, 20 septembrie 2022, 15:22 / Actualizat marti, 20 septembrie 2022 16:03Denis Dragus (23 de ani), atacant la Standard Liege, numeste aspectele care impiedica jucatorii romani sa se impuna la echipele din strainatate.Cumparat in 2019 de Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro, Dragus a avut un inceput de aventura dificil in Belgia. In primul sezon a adunat doar 5 aparitii - un total de 93 de minute jucate -, iar in al doilea a fost cedat in Italia, la ... citeste toata stirea