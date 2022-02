VIDEO S-a eliberat calea pentru Halep sau Ruse * Situatie nemaiintalnita: toate favoritele, invinse astazi la WTA Dubai

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 februarie 2022, 18:15 / Actualizat miercuri, 16 februarie 2022 18:29Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA) si Simona Halep (30 de ani, locul 23 WTA) se intalnesc astazi, dupa ora 19:30, in faza optimilor turneului de la Dubai. Drumul lor spre trofeu a devenit mai usor in urma rezultatelor inregistrate astazi.Castigatoarea meciului Ruse - Halep o va intalni in sferturi pe invingatoarea dintre Ons Jabeur (10 WTA) si Jessica Pegula (14 WTA).Rezultatele ... citeste toata stirea