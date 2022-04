VIDEO S-a intors! Bianca Andreescu, victorie la primul meci dupa pauza de 6 luni

Articol de GSP - Publicat miercuri, 20 aprilie 2022, 08:20 / Actualizat miercuri, 20 aprilie 2022 08:40Bianca Andreescu (21 de ani, 121 WTA) a bifat, marti, primul meci dupa o pauza de sase luni. Jucatoarea canadiana cu origini romanesti a invins-o pe nemtoaica Jule Niemeier (22 de ani, 108 WTA) in primul tur de la Stuttgart, scor 7-6(5), 6-3, dupa o ora si 45 de minute.Campioana de la US Open 2019 s-a antrenat saptamana trecuta la Academia lui Rafael Nadal, iar acum a revenit, oficial, in ... citeste toata stirea